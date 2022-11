Uhren im Millionenwert gestohlen: Firma insolvent Die gestohlenen Luxusuhren sollen zehn Millionen Euro wert sein - nun ist der bekannte Berliner Internet-Uhrenhändler insolvent. Zehn Tage nach dem Einbruch ... dpa

Berlin (dpa/bb) -Die gestohlenen Luxusuhren sollen zehn Millionen Euro wert sein - nun ist der bekannte Berliner Internet-Uhrenhändler insolvent. Zehn Tage nach dem Einbruch in einem Tresorraum in Berlin-Charlottenburg und dem Diebstahl der Uhren sucht die Polizei mit Fotos und einem Video nach den Tätern. Die Bilder zeigen, wie zwei Männer in Uniformen einer Wachfirma und mit Corona-Masken im Gesicht die Videokameras im Tresorraum mit Farbe besprühen. Für Hinweise zu den Tätern setzte die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 5000 Euro aus.