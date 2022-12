Uhren im Millionenwert gestohlen: Neue Fahndungsvideos Der Einbruch lohnte sich für die Täter: Sie nahmen Tausend Luxusuhren im Wert von zehn Millionen Euro mit. Nun gibt es neue Videos von Verdächtigen - ohne Ma... dpa

Berlin -Drei Wochen nach dem Diebstahl von Luxusuhren im Millionenwert in Berlin fahndet die Polizei mit neuen Videos und Fotos nach den Einbrechern. Ein Video zeigt gut erkennbar zwei Männer, die das Auto, das vermutlich bei der Tat benutzt wurde, in Neuruppin nordwestlich von Berlin in Brandenburg kaufen. Ein weiterer Film zeigt einen unmaskierten Mann vor der Tat in Räumen der Schließfachanlage in der Fasanenstraße in Charlottenburg.