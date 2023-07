Laut ukrainischen Behörden ereignete sich der Angriff in Perwomajskyj in der Region Charkiv. Nach der Explosion fingen mehrere Autos Feuer.

Durch einen russischen Angriff auf die ukrainische Region Charkiw sind nach Angaben der Regierung in Kiew mindestens 31 Menschen verletzt worden, darunter neun Kinder. Wie die ukrainische Präsidentschaft am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Angriff in der Stadt Perwomajskyj im Osten des Landes.

Der Stabschef des Präsidialamtes, Andrij Jermak, schrieb im Online-Dienst Telegram: „31 Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert“; unter den Opfern seien neun Kinder, davon zwei Babys im Alter von einem Jahr sowie von zehn Monaten.

Perwomajsk, Region Charkiw. Die Russen schlugen mit einer Iskander-Rakete zu.



Explosion auf Parkplatz - Autos in Flammen

Der Angriff ereignete sich nach Behördenangaben auf einem Parkplatz vor einem Wohngebäude in der Stadt, die etwa 28.000 Einwohner zählt. Jermak zufolge feuerten „die Russen eine hochexplosive Granate“ ab. „Daraufhin fingen mehrere Autos auf dem Parkplatz Feuer“, fügte er hinzu. Jermak veröffentlichte Fotos von brennenden und zerstörten Autos, manche waren umgestürzt oder lagen auf der Seite.

Der Gouverneur der Region Charkiw, Oleg Sinegubow, veröffentlichte ein Video vom Einschlagsort. Darauf war Rauch zu sehen, der aus verbrannten Autos in der Nähe eines Gebäudeblocks aus Sowjet-Zeiten aufstieg.

Perwomajskyj liegt rund 80 Kilometer südlich der Regionalhauptstadt Charkiw. Sie liegt vergleichsweise weit entfernt von den derzeitigen Hauptschauplätzen der Gefechte an der Front in der Donbass-Region. Die Region Charkiw an der Grenze zu Russland war zu Beginn der russischen Invasion in der Ukraine schwer umkämpft.