Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht angeblich bereits am Donnerstag dieser Woche die Ukraine. Die italienische Zeitung La Stampa zumindest berichtete am Montag, dass der italienische Ministerpräsident Mario Draghi zusammen mit Kanzler Scholz sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag nach Kiew reisen werde.

Ein Sprecher der Bundesregierung bestätigte dies auf Anfrage nicht. Bereits am Wochenende hatte es Spekulationen über eine gemeinsame Reise des Trios in die ukrainische Hauptstadt gegeben. Auch dies war nicht offiziell bestätigt worden.