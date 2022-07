Die Ukraine hat die diplomatischen Beziehungen zu Nordkorea abgebrochen. Zuvor hatte die Führung in Pjöngjang nach Russland und Syrien die von Kiew abtrünnigen Gebiete Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt. „Wir betrachten diese Entscheidung als Versuch Pjöngjangs, die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine zu untergraben“, hieß es in einer am Mittwoch verbreiteten Erklärung des Außenministeriums. Die Anerkennung sei nichtig und ziehe keinerlei juristische Folgen nach sich.

„Russland bleiben keine Verbündete in der Welt, außer den Ländern, die finanziell und politisch von ihm abhängen“, wurde Außenminister Dmytro Kuleba zitiert. Die Isolation Russlands werde bald das Niveau der Isolation Nordkoreas erreichen.

Russland hatte am 24. Februar nach Anerkennung der sogenannten „Volksrepubliken“ von Donezk und Luhansk die Ukraine angegriffen. Ziel sei es, das Territorium der beiden Staatsgebilde von ukrainischen Truppen freizukämpfen, hieß es.

Donezk und Luhansk hatten sich 2014 nach der russischen Annexion der Halbinsel Krim mit Unterstützung des Kremls von Kiew losgesagt. Bis Kriegsbeginn kontrollierten die Separatisten jedoch nur etwa ein Drittel der beanspruchten Regierungsbezirke.