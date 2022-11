Cherson: Vize-Chef der Besatzungsverwaltung ist tot

Der stellvertretende Chef der russisch besetzten Region Cherson in der Ukraine ist gestorben. Kirill Stremoussow sei tot, erklärte der Verwaltungschef der annektierten Krim-Halbinsel, Sergej Aksjonow, am Mittwoch im Onlinedienst Telegram. Zuvor hatten bereits die staatlichen russischen Nachrichtenagenturen Tass und Ria Nowosti unter Berufung auf die Besatzer in Cherson übereinstimmend den Tod des 45-Jährigen gemeldet.

„Es ist eine enorme Tragödie, ein unwiederbringlicher Verlust“, schrieb Aksjonow. Er nannte den Verstorbenen einen „echten Kämpfer“ und einen „russischen Patrioten“. Eine Todesursache nannte Aksjonow nicht. Mehrere Kreml-freundliche Medien berichteten, dass Stremoussow bei einem Verkehrsunfall zu Tode kam.

Die Nachricht kam vor dem Hintergrund von Gerüchten über einen laufenden Abzug der russischen Armee vom westlichen Dnipro-Ufer. Stremoussow hatte dies als einer der bekanntesten Vertreter der russischen Besatzungsverwaltung bis zuletzt praktisch ausgeschlossen.

Offiziell heißt es aus Moskau weiterhin, die bisherigen ukrainischen Rückeroberungsversuche von Cherson seien abgewehrt worden. Selbst russische Militärblogger rechneten zuletzt aber mit einer baldigen Räumung des rechten Flussufers - inklusive der besetzten gleichnamigen Gebietshauptstadt Cherson.