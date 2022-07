Russische Separatisten haben offenbar zwei ausländische Schiffe die im Hafen von Mariupol vor Anker liegen, beschlagnahmt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wurden die Schiffe zum „Staatseigentum“ erklärt.

Die selbsternannte „Volksrepublik“ Donezk informierte laut dem Bericht zwei ausländische Unternehmen, dass ihre Schiffe nun Gegenstand einer „gewaltsamen Aneignung von beweglichem Eigentum mit erzwungener Umwandlung in Staatseigentum“ seien. Es werde keine Entschädigungen geben.

Schiff wurde durch Beschuss schwer beschädigt

Das Unternehmen Smarta Shipping, das in Liberia registriert ist, bestätigte dass es über die Beschlagnahmung eines ihrer Schiffe am 30. Juni informiert wurde. Smarta Shipping nannte das Vorgehen „rechtswidrig“ und „entgegen aller internationalen Gesetze“. Die Aktion sei eine „ernsthafte Bedrohung für die Schifffahrt und die Sicherheit im Seeverkehr“ dar.

Nach Angaben von Smarta Shipping legte das Schiff am 21. Februar in Mariupol an – kurz vor Beginn des russischen Angriffskriegs. Das Schiff soll am 20. März durch Beschuss schwer beschädigt worden sein. Die 19-köpfige Crew soll vom russischen Militär nach Donezk transportiert worden und später freigelassen worden sein.

Ein Beamter des ukrainischen Außenministeriums bestätigte, von der Ankündigung „der russischen Besatzungsbehörde in Donezk, eine ‚nationale‘ Flotte mit aus Mariupol gestohlenen Schiffen zu schaffen“ zu wissen. Die zwei von russischen Separatisten beschlagnahmten Schiffe sollen überprüft werden.