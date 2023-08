Ukraine entfernt Hammer und Sichel von Riesenstatue in Kiew

Arbeiter haben am Dienstag Hammer und Sichel von einer kolossalen Statue in Kiew entfernt, die an den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg erinnern soll. Die 62 Meter hohe Stahl-Statue einer Frau, die ein Schwert und ein Schild in die Höhe reckt, war 1981 eingeweiht worden und überblickt die Hauptstadt der Ukraine von einem Park am Fluss Dnipro aus.

Die Entfernung von Hammer und Sichel vom Schild der Figur ist Teil einer Kampagne, Sowjetsymbole und russische Kultur aus dem öffentlichen Raum der Ukraine zu verbannen. Russlands Invasion im Februar 2022 hat diesen Prozess beschleunigt. Das ukrainische Kultusministerium hat das Vorhaben unterstützt, der „Mutter-Heimat-Statue“ genannten Figur ein neues Schild mit dem Wappen der Ukraine, einem Dreizack, zu geben.

Seit Wochen haben Arbeiter daran gearbeitet, die Kranz- und Schleifenelemente des sowjetischen Emblems zu entfernen. Nach dem nun erfolgten Entfernen von Hammer und Sichel soll der Rest des Schilds folgen und mit einem komplett neuen ersetzt werden.

Krieg: 85 Prozent der Ukrainer für Entfernung von Hammer und Sichel

Die Statue ist Teil des Nationalen Museums der Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg. Laut Museumsdirektor Juri Sawtschuk soll die Statue in „Mutter Ukraine“ umbenannt werden.

Die Mutter-Heimat-Statue in Kiew hat nicht mehr den Hammer und die Sichel auf dem Schild. Pond5/imago

Der Wechsel des Schilds soll 28 Millionen Hrywnja (690.000 Euro) kosten. Den Behörden zufolge wird das Projekt durch Unternehmensspenden finanziert. Umfragen zeigen, dass 85 Prozent der Ukrainer die Entfernung von Hammer und Sichel unterstützen. „Mutter Heimat“ ist nicht das einzige Kriegsdenkmal aus Sowjetzeiten dieser Art. So gibt es ähnlich monumentale Erinnerungsstätten im russischen Wolgograd, im belarussischen Brest sowie im Treptower Park in Berlin.