Ukraine erhält mehr als 100 Leopard-1-Panzer 

Die Ukraine soll nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) von einer Gruppe mehrerer europäischer Länder mehr als 100 Kampfpanzer des älteren Typs Leopard 1A5 erhalten. Bis zum ersten oder zweiten Quartal 2024 sollten mindestens drei Bataillone damit ausgestattet werden, sagte der SPD-Politiker am Dienstag bei einem Besuch in Kiew. Wie der Spiegel berichtet, kommen die Panzer aus Industriebeständen.

Bereits vor knapp zwei Wochen beschloss Deutschland, 14 Leopard-Kampfpanzer des Typs 2A6 aus den Beständen der Bundeswehr in die Ukraine zu liefern. Diese sollen bereits Ende März an die Ukraine übergeben werden.

Leopard-Panzer von Bundeswehr bereits seit 20 Jahren aussortiert

Rheinmetall will die ersten 20 bis 25 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 noch in diesem Jahr in die Ukraine schicken. Bis Ende 2024 könnten dann die restlichen der 88 Exemplare ausgeliefert werden, über die Rheinmetall verfüge, sagte Vorstandschef Armin Papperger am Dienstag bei der Konferenz „Europe 2023“ in Berlin.

Der Leopard 1 ist der erste Kampfpanzer, der für die Bundeswehr nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Von 1965 bis Mitte der 80er Jahre wurden 4700 Exemplare produziert. Die Bundeswehr hat ihre letzten Leopard-1-Panzer bereits vor 20 Jahren ausgemustert.

Spiegel-Informationen zufolge verhandelte die Bundesregierung in den vergangenen Monaten diskret mit der Rüstungsindustrie über den Deal mit den Leopard-1-Panzern. Die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) werde um die 90 Leopard-1-Modelle einsatzbereit machen, die dort bereits seit Jahren eingelagert sind, und sie für den Einsatz in der Ukraine vorbereiten. Der zweite Teil der Leopard-1-Panzer soll aus Italien kommen. Rheinmetall bekam offenbar bereits vor Monaten die Option, 88 der eingelagerten Panzer zu erwerben. Die Kosten übernimmt die Bundesregierung.