Rückeroberungen: Ukraine erkämpft offenbar Gelände bei Bachmut

Rauch steigt aus beschossenen Gebäuden in Bachmut in der Region Donezk auf. Libkos/AP/dpa

Im russisch besetzten Gebiet in der Gegend um Bachmut hat die Ukraine nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen sieben Quadratkilometer zurückerobert. Die Rückeroberung sei „infolge der verbesserten Positionierung und Ausrichtung der Frontlinie“ gelungen, erklärte die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag im Online-Dienst Telegram. Russische Kräfte hatten die Stadt Bachmut in der ostukrainischen Region Donezk im Mai nach monatelangen Kämpfen unter ihre Kontrolle gebracht.

Zur aktuellen Entwicklung auf dem Schlachtfeld ergänzte Maljar, in der nordostukrainischen Region Charkiw seien russische Kräfte hingegen seit Ende der vergangenen Woche „aktiv vorgerückt“.

Die Ukraine hatte im Juni unter Einsatz von westlichen Verbündeten gelieferter Waffen ihre seit Monaten erwartete Gegenoffensive gestartet. Zuletzt hatte Kiew aber Schwierigkeiten beim Vorrücken gegen die in Befestigungen verschanzten russischen Einheiten eingeräumt – und die USA um die Lieferung von Langstreckenwaffen und Artillerie gebeten.