Die Regierung in Kiew hat Russland am Mittwoch die Verbreitung von Gerüchten über illegalen Waffenhandel in der Ukraine vorgeworfen. Die von westlichen Staaten gelieferten Waffen würden „sorgfältig erfasst und an die Front geschickt“, erklärte der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Die von den USA und europäischen Staaten gelieferten Waffen seien eine „Überlebensfrage“ und ihre Überwachung habe für die Regierung „Priorität“. Dies gelte auch für Waffen mit größerer Reichweite. „Alle anderen Gerüchte sind banale russische Propaganda, die die Lieferungen stören soll“, fügte er hinzu.

EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hatte am Montag eine stärkere Unterstützung von Moldau bei der inneren Sicherheit und beim Schutz der Grenze zur Ukraine angekündigt. Bei dem Treffen der EU-Innenminister in Prag ging es unter anderem um den illegalen Waffenhandel.

Johansson betonte, nicht alle der zahlreichen Waffen in der Ukraine seien „in den richtigen Händen“. Gemeinsam mit der Ukraine und dem Nachbarland Moldau wolle die EU deshalb die organisierte Kriminalität bekämpfen. Die Innenminister der beiden EU-Beitrittskandidaten nahmen an den Beratungen in Prag teil.