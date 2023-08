Ukraine-Konferenz gestartet: 40 Länder beraten zu Selenskyjs „Friedensformel“

Eine von Kiew organisierte zweitägige Friedenskonferenz zum Krieg in der Ukraine hat nach Angaben von Teilnehmern am Samstag im saudiarabischen Dschiddah begonnen. Fast 40 Länder nehmen an dem Treffen teil, darunter westliche Staaten wie die USA und Deutschland, aber auch Schwellenländer wie China, Indien und Südafrika. Russland ist nicht dabei.

„Ich gehe davon aus, dass die Gespräche nicht einfach sein werden, aber die Wahrheit ist auf unserer Seite“, erklärte Andrij Jermak, Stabschef des ukrainischen Präsidialamtes, am Freitag. „Unsere Aufgabe ist es, die ganze Welt um die Ukraine zu vereinen.“

Ziel des Treffens sei die „Konsolidierung verschiedener Friedenspläne“ – etwa aus China, Afrika und Brasilien – mit der „Friedensformel“ der Ukraine, hieß es im Vorfeld aus Berlin. Kernstück dieses Zehn-Punkte-Plans des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist die Forderung nach einem Abzug russischer Truppen aus der Ukraine.

Konferenz zum Ukraine-Krieg: Keine Abschlusserklärung geplant

Nach Angaben des saudischen Außenministeriums wird es im Anschluss an die Konferenz – wie schon bei einem ähnlichen Treffen in Kopenhagen im Juni – wohl keine Abschlusserklärung oder öffentlichen Stellungnahmen geben. Ziel der Gespräche sei ein „Austausch von Meinungen und Sichtweisen“ zur Lösung des Konflikts. Abschlusserklärungen sind bei internationalen politischen Treffen oft ein wichtiges Mittel, um gemeinsame Positionen, Forderungen oder auch Zusagen öffentlich festzuhalten.

Das Treffen findet auf der Ebene der nationalen Sicherheitsberater statt. Für die Bundesregierung nimmt der außenpolitische Berater von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Jens Plötner, teil. Die US-Delegation wird nach Angaben aus Washington vom Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan geleitet.

In einer Rede am Freitag begrüßte Selenskyj zudem die Teilnahme von Entwicklungsländern, die Aufgrund gestiegener Preise infolge des Krieges unter einer Lebensmittelknappheit leiden. Auch die Teilnahme Chinas werteten Beobachter als Erfolg. Beim Treffen in Kopenhagen war China nicht vertreten.

Das ausgerechnet Saudi Arabien als Vermittler im Ukraine-Krieg auftreten will, wurde im Vorfeld auch kritisiert. Die machthabende saudische Königsfamilie ist bekannt für ihre guten Beziehungen zu Russland und profitiert insbesondere durch die gestiegenen Rohölpreise vom Krieg.

Das Treffen ist der Staatsagentur SPA zufolge zunächst nur auf Samstag angesetzt. Aus Diplomatenkreisen in Riad hieß es zuvor dagegen, das Treffen werde zwei Tage und damit bis Sonntag dauern. Aus einem von der Nachrichtenagentur AFP eingesehenen Programm für die Konferenz geht hervor, dass am Samstagabend zunächst drei Stunden lang Erklärungen verschiedener Teilnehmernationen gehört werden sollen. Danach sind eine zweistündige Diskussion und ein Abendessen geplant.