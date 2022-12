Ukraine-Konferenz sagt Kiew eine Milliarde Euro Winterhilfe zu

Die internationale Ukraine-Konferenz in Paris hat einem Medienbericht zufolge finanzielle Soforthilfen von gut einer Milliarde Euro erbracht. Es handle sich um Geldspenden und Sachmittel, sagte Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna. „Wir haben mit der Hilfe einen direkten Einfluss auf das Leben von Millionen Menschen.“ Die Soforthilfe soll ab sofort bis zum Ende des Winters geleistet werden, berichtet der Spiegel. Ziel sei eine koordinierte Unterstützung in den Bereichen Energie, Transport, Agrar sowie Wasser- und Gesundheitsversorgung.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte den Konferenzteilnehmern gesagt, er benötige mindestens 800 Millionen Euro an dringender Winterenergiehilfe, da die russischen Streitkräfte die sämtliche Energiezentralen im ganzen Land angreifen. Millionen von Menschen seien ohne Strom. „Generatoren sind so wichtig geworden wie gepanzerte Fahrzeuge und Schutzwesten“, so Selenskyj. Sie ermöglichten den Weiterbetrieb von Krankenhäusern und Firmen und das Einrichten von Zelten, in denen Menschen sich aufwärmen und ihre Handys aufladen könnten.

In Paris organisieren derzeit 70 Länder und die EU die Unterstützung für das vom Krieg erschütterte Land. Zum Auftakt der Geberkonferenz hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Entschlossenheit der internationalen Gemeinschaft betont, dem Land beizustehen. „Unverzüglich geht es darum, dem ukrainischen Volk über den Winter zu helfen.“