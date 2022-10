Bei einem neuerlichen russischen Angriff auf die südukrainische Stadt Saporischschja sind nach Behördenangaben mindestens 17 Menschen getötet worden. Bei dem Raketenangriff in der Nacht zum Sonntag seien mindestens 20 Einfamilienhäuser und rund 50 mehrstöckige Wohnhäuser getroffen worden, erklärte ein Mitglied der Stadtverwaltung im Onlinedienst Telegram. Vier Schulen seien beschädigt.

„Wieder Saporischschja. Wieder gnadenlose Angriffe auf friedliche Leute. Auf Wohngebäude, mitten in der Nacht“, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram.

Saporischschja von der Ukraine kontrolliert, Russland hält das Atomkraftwerk

Bereits am Donnerstagmorgen war die Stadt mit Raketen beschossen worden. Nach dem Angriff wurden bislang 17 Todesopfer geborgen.

Die von den ukrainischen Behörden kontrollierte Stadt Saporischschja liegt in der gleichnamigen Region, in welcher sich auch das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja befindet. Moskau hatte die Region für annektiert erklärt, obwohl sie nicht vollständig unter Kontrolle der russischen Truppen steht. Per Dekret hatte Russlands Präsident Wladimir Putin auch das Akw am Mittwoch unter russische Verwaltung gestellt.