An Gedenktag: Ukraine meldet Luftangriffe auf Kiew und Odessa

Russland greift nach Angaben der Ukraine Odessa und Kiew mit Luftangriffen an. Dabei wurden in der Hauptstadt abermals mehrere Menschen verletzt.

Ein ukrainischer Feuerwehrmann bei Löscharbeiten in einem nach russischen Angriffen zerstörten Haus in Kiew. Vadim Ghirda/AP

Zum Wochenbeginn hat die Ukraine russische Luftangriffe auf mehrere Landesteile gemeldet – darunter erneut auch auf die Hauptstadt Kiew. Dort seien durch den nächtlichen Beschuss mindestens fünf Menschen verletzt worden, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko am Montagmorgen. Drohnenteile seien dort unter anderem auf ein Wohnhaus gefallen. Insgesamt wurden laut Militärverwaltung im Luftraum der Hauptstadt 30 der unbemannten Flugkörper entdeckt und abgeschossen.

Auch in Odessa meldeten die ukrainischen Behörden Beschuss – durch russische Marschflugkörper vom Typ Ch-22. In Brand geraten sei dort ein Lebensmittellager.

Videos zeigen wohl Brände in der Ukraine

In den sozialen Netzwerken zirkulierten Aufnahmen, welche die Schäden in Kiew zeigen sollen. Ob die Videos von vor Ort stammen und aktuell sind, kann derzeit nicht verifiziert werden.

JUST IN — Ein Wohnhochhaus und mehrere Autos in der ukrainischen 🇺🇦Hauptstadt #Kyiv wurden durch Trümmer von 🇷🇺 Shahed-136-Drohnen, die von der 🇺🇦Luftverteidigung abgeschossen wurden, beschädigt oder in Brand 🔥gesteckt.



pic.twitter.com/WWw6VAKBEu — @BrennpunktUA 🇩🇪🇺🇦 (@BrennpunktUA) May 7, 2023

Tag des Sieges: 8. Mai ist Gedenktag in der Ukraine

Russland hat sein Nachbarland vor mehr als 14 Monaten überfallen. Die jüngsten Angriffe trafen die Ukraine an dem Tag, an dem dort an den Sieg über Nazi-Deutschland vor 78 Jahren erinnert wird. In Abgrenzung zu Russland, wo der damalige sowjetische Sieg traditionell erst am 9. Mai gefeiert wird, hat Kiew mittlerweile – wie auch andere europäische Länder – den 8. Mai als Gedenktag bestimmt.