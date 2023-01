Nach Deutschland, den USA und Frankreich will nun auch Großbritannien die Ukraine mit Panzern westlicher Bauart unterstützen. Geplant ist die Lieferung vom Kampfpanzer Challenger 2.

Ukraine-Krieg: Auch Großbritannien will jetzt moderne Panzer liefern

Die Regierung in Großbritannien plant, die Ukraine mit moderne westlichen Panzern zu unterstützen. Wie der Spiegel berichtet, soll die Entscheidung wohl erst bei einem weiteren Treffen der sogenannten Ramstein-Gruppe am 20. Januar auf der gleichnamigen US-Militärbasis in Rheinland-Pfalz präsentiert werden.

Bis zu zehn Fahrzeuge vom Typ Challenger 2 könnten zur Abwehr der russischen Angriffe an das Land gehen, hieß es im TV-Sender Sky News am Montag unter Berufung auf eigene Informationen. Das britische Verteidigungsministerium äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten. Großbritannien habe bisher mehr als 200 gepanzerte Fahrzeuge an die Ukraine geliefert, darunter Flugabwehrsysteme vom Typ Stormer, hieß es.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Frankreich, die USA und Deutschland angekündigt, das von Russland angegriffene Land mit Panzern westlicher Baurat zu beliefern. Die Bundesregierung sagte zu, Panzer vom Typ Marder der Ukraine bereitzustellen.