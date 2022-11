Putin unterzeichnet Gesetz zur Einberufung von Schwerverbrechern

Nach der Teilmobilisierung in Russland geht der russische Präsident Wladimir Putin nun offenbar noch einen Schritt weiter. Laut Medienberichten hat Putin am Freitag ein Dekret unterzeichnet, das den Einsatz beziehungsweise die Mobilisierung von Schwerverbrechern für den Ukraine-Krieg erlaubt. Die deutsche Nachrichtenagentur Reuters berichtete unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti zuerst.

Demnach seien lediglich Personen ausgeschlossen, die pädophile Straftaten begangen haben, wegen Spionage, Verrat oder Terrorismus verurteilt worden.

Ex-Präsident Medwedew beschimpft flüchtende Russen

Derweil hat Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew die nach der Entsendung russischer Truppen in die Ukraine aus Russland geflohenen Bürger als „feige Verräter“ beschimpft. „Feige Verräter und gierige Überläufer sind in ferne Länder geflohen - mögen ihre Gebeine in der Fremde verrotten“, schrieb Medwedew am Freitag im Onlinedienst Telegram.

„Wir wurden von einigen verängstigten Partnern im Stich gelassen - wen kümmert das schon“, fügte der ehemalige Präsident hinzu und betonte, Russland sei ohne diese Menschen „stärker und sauberer“.

Nach Beginn der russischen Militäroffensive in der Ukraine im Februar waren zehntausende Russen aus dem Land geflohen. Eine zweite Fluchtwelle erfolgte, nachdem Putin am 21. September die Mobilmachung von 300.000 Reservisten verkündete.

Seit der Entsendung russischer Truppen in die Ukraine veröffentlicht Medwedew in den sozialen Medien zunehmend anti-westliche Beiträge. Medwedew war von 2008 bis 2012 russischer Präsident, bevor er mit Putin die Rollen tauschte und bis 2020 Ministerpräsident war. Aktuell ist Medwedew Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats.