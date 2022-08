Drei Müllfahrzeuge der Berliner Stadtreinigung (BSR) sind am Montag als Spenden an die ukrainische Hauptstadt Kiew gestartet. „Das sind Sachen, die wirklich gebraucht werden“, sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am Montag bei einem Besuch im Fuhrpark der BSR. Jetzt zielgenau in der Ukraine zu helfen, sei wichtig. Bei über 600 zerstörten Gebäuden und 200 Wohnhäusern in Kiew gebe es viel aufzuräumen.

„Mit den Abfallsammelfahrzeugen unterstützen wir die Stadt Kiew dabei, in dieser humanitär schwierigen Lage zuverlässige Leistung für die Bürger:innen zu erbringen“, teilte BSR-Chefin Stephanie Otto auf Twitter mit.

BSR verabschiedet mit @FranziskaGiffey 3 Müllfahrzeuge nach #Kiew. „Mit den Abfallsammelfahrzeugen unterstützen wir die Stadt Kiew dabei,in dieser humanitär schwierigen Lage zuverlässige Leistung für die Bürger:innen zu erbringen",so #BSR-Chefin Otto. @Klitschko #StandWithUkraine pic.twitter.com/mVyhIGYtLB — Berliner Stadtreinigung (BSR) (@BSR_de) August 15, 2022

Am Donnerstag vergangener Woche hatte Giffey mit Kiews Regierendem Bürgermeister Vitali Klitschko telefoniert. Dieser habe sich für diese Art der Unterstützung bedankt. Benötigt werden laut Giffey Fahrzeuge, egal ob Schulbus oder zum Abfallsammeln. Es gebe aus Kiew auch eine Anfrage zu Schulbussen. Im Juni war Giffey in einem Videogespräch auf einen vermeintlichen Vitali Klitschko hereingefallen. Das Gespräch mit dem echten Kiewer Bürgermeister wurde nun nachgeholt.

Übergeben werden sollen die Fahrzeuge am Dienstagmorgen an der polnisch-ukrainischen Grenze. Drei Fahrer einer Tochterfirma der BSR fahren die Fahrzeuge, die knapp über zehn Jahre alt sind und insgesamt 33 Tonnen Müll fassen können. Weitere Fahrzeuglieferungen in naher Zukunft schließt Wolfgang Wüllhorst, Geschäftsführer der BSR-Tochter Fuhrpark Business Service, nicht aus.