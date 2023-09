Die Ukraine soll nun doch amerikanische ATACMS-Kurzstreckenraketen geliefert bekommen. Präsident Joe Biden soll dies dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei seinem Besuch im Weißen Haus am Donnerstag zugesagt haben, wie der Nachrichtensender NBC unter Berufung auf Regierungsmitarbeiter berichtet.



Details der Zusage seien noch nicht klar. Ebenso unklar sei auch, wann der Deal offiziell gemacht werde. Fest steht wohl, dass es um eine „kleine Zahl“ von Raketen geht.

Zuletzt hieß es noch, dass Selenskyj der Wunsch nach dieser Art Rakete verwehrt bleiben soll. Die ATACMS haben eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern und werden vom Boden auf Ziele am Boden abgefeuert – könnten also militärische und logistische Ziele im Hinterland der Front treffen, um den Nachschub der russischen Besatzungstruppen zu stören.

Die Lieferung der Raketen durch die Vereinigten Staaten würde die Bundesregierung in der Taurus-Frage unter Druck setzen. Die Ukraine bittet seit Längerem um die hochmodernen Marschflugkörper der Luftwaffe, bisher allerdings erfolglos. Dies könnte sich mit dem Voranschreiten der USA, so wie es im Winter auch in Bezug auf Kampfpanzer war, ändern. Taurus-Raketen haben eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern, könnten also noch weiter ins Hinterland vordringen.

Als große Sorge des Westens gilt aufgrund der Reichweite der beiden Waffensysteme ein Einsatz auf russischem Staatsgebiet. Die Ukraine hat mehrmals zugesichert, westliche Waffen nicht für Angriffe auf russischem Territorium einzusetzen.