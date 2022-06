Der britische Premier Boris Johnson hat sich in einem Gespräch mit dem ZDF zu Wladimir Putin geäußert. Im Interview am Dienstagabend warf er die Frage auf, ob es den Krieg in der Ukraine überhaupt gäbe, wenn Russlands Präsident eine Frau wäre.

„Wenn Putin eine Frau wäre, hätte er sich wohl kaum auf einen verrückten Machokrieg mit Invasion und Gewalt eingelassen, wie er es getan hat.“ Der Krieg in der Ukraine sei ein „perfektes Beispiel toxischer Maskulinität“, so Johnson.

Ukraine-Krieg: Bürgermeister von Cherson festgenommen

In der Nacht auf Mittwoch gingen die Kämpfe in der Ukraine weiter. Die Nachrichtenagentur Ukrinform meldete zwei Raketeneinschläge in der Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine. Im Süden der Stadt sei ein Feuer ausgebrochen. Angaben über Verletzte und Schäden lagen noch nicht vor.

Pro-russische Streitkräfte sollen zudem den Bürgermeister der Stadt Cherson im Süden der Ukraine gefangen genommen haben. Das frühere Oberhaupt der von Russland besetzten Stadt, Igor Kolychajew, sei festgenommen worden, sagte der stellvertretende Leiter der Besatzungsverwaltung der Region Cherson, Kirill Stremoussow.

Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Russland nach dem Beschuss eines Einkaufszentrums in der Großstadt Krementschuk, bei dem mindestens 20 Menschen ums Leben kamen, gezielte Angriffe auf ukrainische Zivilisten vor.