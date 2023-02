Britischer Geheimdienst: Viele russische Angriffe, wenig Erfolg Russlands Truppen führen ihre Angriffe in der Ukraine vehement weiter. Dem britischen Geheimdienst zufolge machen sie jedoch kaum Fortschritte. dpa

Russische Soldaten bei einem Einsatz in der Ukraine (Archivbild). Russian Defense Ministry Press Service/AP

London -Russische Truppen greifen nach britischer Einschätzung an mehreren Stellen in der Ukraine an, kommen aber weiterhin nicht recht voran.