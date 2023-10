Die Damen Shipyards Group fordert von der niederländischen Regierung eine Entschädigung für die Verluste, die sie aufgrund der gegen Russland verhängten Sanktionen erlitten hat. Das Unternehmen argumentiert, dass die Sanktionen es an der Erfüllung mehrerer Verträge gehindert haben.



„Vor den Sanktionen hatte Damen Verträge mit russischen Schiffskäufern unterzeichnet, und nach dem Einmarsch in die Ukraine hat die niederländische Regierung beschlossen, dass solche Verträge von der niederländischen Wirtschaft nicht eingehalten werden dürfen“, sagte Unternehmenssprecher Rick van de Weg gegenüber Bloomberg. „Die Regierung hat Damen keine Entschädigung für diesen Schaden angeboten.“

Damen reichte die Klage im Mai beim Bezirksgericht in Rotterdam ein, die Höhe der Entschädigung, die sie fordert, ist auch nicht bekannt gegeben worden. Das niederländische Außenministerium, das für die Überwachung der Sanktionen in den Niederlanden zuständig ist, lehnte eine Stellungnahme ab.

Damen unterhielt eine Niederlassung in Russland, hat aber nach der Invasion die Verbindung zu diesem Unternehmen abgebrochen, so van de Weg. Das Unternehmen selbst hat aber nicht auf die konkrete Frage geantwortet, ob es noch in Russland tätig ist. Wie Bloomberg feststellt, hat es im vergangenen Jahr gute Ergebnisse erzielt, obwohl Damen selbst behauptet, unter den Sanktionen zu leiden.

In einer im letzten Jahr veröffentlichten Erklärung hatte die Damen Shipyards Group bereits angegeben, dass der Krieg „große Auswirkungen“ habe. Am Tag vor dem Ausbruch des Krieges hatte das Unternehmen Russland einen Bagger für den Einsatz in der Arktis geliefert. Außerdem verkaufte oder reparierte es Luxusyachten von Superreichen wie Oleg Tinkow oder Roman Abramowitsch.