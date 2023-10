Die Ukraine hat russischen Angaben zufolge versucht, ein Atomkraftwerk in der russischen Grenzregion Kursk mit Drohnen anzugreifen. Am Donnerstagabend sei ein Angriff von „drei feindlichen“ Drohnen auf das Atomkraftwerk Kursk „gestoppt“ worden, teilte der Betreiber der Anlage am Freitag im Onlinedienst Telegram mit. Der Betrieb des Atomkraftwerks sei „nicht beeinträchtigt“ worden.

Das russische Verteidigungsministerium meldete den Angriff ebenfalls. Es erwähnte jedoch nicht, dass er sich gegen das Atomkraftwerk richtete.