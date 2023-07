Ukraine-Krieg: Erneut „massiver“ Angriff Russlands auf Odessa

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge in der zweiten Nacht in Folge seit dem Auslaufen des Getreideabkommens die südukrainische Region Odessa angegriffen. Es habe einen „massiven Angriff“ gegeben, erklärte der örtliche Gouverneur Oleg Kiper am Mittwoch im Onlinedienst Telegram. Einzelheiten nannte er zunächst nicht.

Die ukrainische Luftwaffe teilte auf Telegram mit, den Start von Kalibr-Raketen vom Schwarzen Meer aus entdeckt zu haben. Nähere Angaben machte sie zunächst nicht.

Ukraine-Krieg: Luftalarm im ganzen Land

In Onlinemedien wurde ein Video verbreitet, das die Folgen des Angriffs zeigen soll. Darin ist ein mehrstöckiges Gebäude mit mehreren beschädigten Fenstern und Glasscherben auf der Straße zu sehen. Die Nachrichtenagentur AFP konnte das Video zunächst nicht überprüfen.

In mehr als einem Dutzend Regionen in der Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst.

Terrifying video from Odessa. https://t.co/Nc5Jgi3Vs9 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) July 19, 2023

In Odessa und der Region liegen drei Häfen, die Teil des Getreideabkommens waren. Die Vereinbarung zum Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer war am späten Montagabend ausgelaufen. Die russische Regierung hatte das im Juli 2022 in Istanbul unterschriebene und bereits zwei Mal verlängerte Abkommen wenige Stunden zuvor für beendet erklärt.