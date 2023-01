Ukraine-Krieg: Ex-Nato-General rechnet 2023 mit Waffenstillstand

Im Fühjahr würden die Ukraine und Russland zu einem Punkt kommen, an dem beide Seiten sagen würden: „Jetzt bringt es nichts mehr“, sagt Ex-Nato-General Domröse.

Rettungskräfte treffen an Silvester in einem Wohngebiet in Kiew ein, das nach ukrainischen Angaben bei einem russischen Angriff getroffen wurde. AP/Roman Hrytsyna