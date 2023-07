Ukraine-Krieg: Explosion vor Gericht in Kiew

Vor einem Gerichtsgebäude in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ereignete sich am Mittwochabend eine Explosion. Die Hintergründe sind noch unklar.

In Kiew hat sich am Mittwochabend eine Explosion ereignet. Wie die Nachrichtenagentur AFP auf Twitter berichtet, kam es vor einem Gerichtsgebäude zur Detonation. Die Rettungsdienste sind im Einsatz. Ob es Verletzte oder gar Tote gibt, ist noch unklar.

#BREAKING 'Explosion' reported at Kyiv court, emergency services responding: minister pic.twitter.com/XNt4xgIC1O — AFP News Agency (@AFP) July 5, 2023

Bereits am Dienstag hatte es russische Angriffe auf die Ukraine gegeben: In der ostukrainischen Stadt Perwomajskyj wurden bei einem mutmaßlichen Raketeneinschlag Dutzende Menschen verletzt. Mindestens 43 Verletzte seien registriert worden, darunter mehrere Minderjährige, teilte der Gouverneur des Gebiets Charkiw, Oleh Synjehubow, am Dienstag bei Telegram mit. In dem betroffenen Wohngebiet gebe es Schäden an neun Mehrfamilienhäusern und mehreren Autos.