Frühjahrsoffensive: Ukrainischer Botschafter bittet um mehr Waffen

Derweil bereitet sich die Ukraine sehr konkret auf ihre Gegenoffensive vor. Der ukrainische Botschafter in Berlin bittet auch Deutschland erneut um Hilfe.

Ukrainische Soldaten feuern eine Haubitze D-30 an der Frontlinie in der Region Donezk ab.

Ukrainische Soldaten feuern eine Haubitze D-30 an der Frontlinie in der Region Donezk ab. Roman Chop/AP

Vor der erwarteten ukrainischen Gegenoffensive hat der Botschafter des Landes in Berlin, Oleksii Makeiev, mehr militärische Unterstützung von Deutschland im Kampf gegen die russischen Angreifer gefordert. „Weitere Flugabwehrsysteme wie Iris-T, Patriot und Gepard werden am dringlichsten benötigt. Für die geplante Gegenoffensive brauchen wir in kürzester Zeit mehr gepanzerte Fahrzeuge, Panzer und Artilleriesysteme, Munition mit großer Reichweite“, sagte Makeiev den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag).

Die Sicherheit Europas hänge von der Geschwindigkeit und dem Umfang der Waffen- und Munitionslieferungen ab, um die Ukraine bei der Wiederherstellung der territorialen Integrität zu unterstützen. „Russlands Niederlage ist eine Garantie für ein normales Leben in Europa“, sagte der Botschafter.

Das sagt Resnikow über die Offensive der Ukraine

Makeiev lobte die bisherigen Waffenlieferungen aus Deutschland. „Ich bin zufrieden, dass Deutschland voll mit dabei ist, gemeinsam mit den Nato-Partnern die Hilfe für die Ukraine sehr strategisch und langfristig zu planen. So einen ununterbrochenen Prozess brauchen wir, um Erfolg an der Front zu erzielen.“

Bisher hat Deutschland unter anderem 18 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A6, 40 Marder-Schützenpanzer und 34 Gepard-Flugabwehrpanzer an die Ukraine geliefert, außerdem die Flugabwehrsysteme Patriot und Iris-T.

Mit Blick auf das Ziel der ukrainischen Frühjahrsoffensive sagte der Diplomat: „Die Streitkräfte und die Bevölkerung der Ukraine sind fest entschlossen, das eigene Land zu verteidigen, bis der letzte russische Soldat unser Territorium verlässt.“ Zu den Vorbereitungen der Offensive hatte der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow zuvor gesagt, man sei „zu einem hohen Prozentsatz bereits fertig“