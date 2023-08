Die ukrainische Armee hat nach der Befreiung des Dorfes Uroschajne offenbar weitere Erfolge zu verzeichnen. Nach eigenen Angaben sei sie südlich des Dorfes im Gebiet Saporischschja weiter vorgerückt. Der Sprecher des Generalstabs, Andrij Kowaljow, sagte am Donnerstag: „Im Abschnitt südlich von Uroschajne hatten sie Erfolg und sie setzen sich auf den neu erreichten Positionen fest.“

In dem Gebiet bekämpfe die ukrainische Artillerie gegnerische Ziele und dabei insbesondere Stellungen feindlicher Geschütze. An den Ostabschnitten der Front bei Kupjansk und Lyman seien zudem russische Angriffe abgewehrt worden. „Der Gegner hat erfolglose Angriffshandlungen im Bereich von Senkiwka im Gebiet Charkiw und Bohdaniwka im Gebiet Donezk unternommen“, sagte Kowaljow. Die „schweren Kämpfe“ dauerten an.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 17 Monaten mit westlicher militärischer Unterstützung gegen die russische Invasion. Bei ihrer vor gut zehn Wochen begonnenen Gegenoffensive haben die ukrainischen Truppen knapp ein Dutzend Dörfer im Südosten des Landes befreit.