Rückeroberung an der Südfront: Ukraine meldet Befreiung von Robotyne

Ukrainische Streitkräfte haben ukrainischen Angaben zufolge den Ort Robotyne an der südlichen Frontlinie von den russischen Truppen zurückerobert. „Robotyne ist befreit worden“, sagte die Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag. „Unsere Streitkräfte rücken südöstlich von Robotyne und südlich von Mala Tokmatschka vor.“ Beide Orte befinden sich in der Region Saporischschja. Russland hatte diese und drei weitere ukrainische Regionen im September 2022 für annektiert erklärt. Derweil wurden im Zentrum der Ukraine zwei Tote bei einem russischen Raketenangriff gemeldet.

In der Region um die zerstörte Stadt Bachmut an der östlichen Front meldete Maljar einen Quadratkilometer Geländegewinn in der vergangenen Woche. Im Nordosten der Ukraine in der Region Charkiw habe es dagegen in dem Zeitraum ein „sehr intensives“ Kampfgeschehen gegeben.

Ukrainische Gegenoffensive: Soldaten rücken vor

Die Ukraine hatte Anfang Juni eine groß angelegte Gegenoffensive gestartet, um die von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern. Beim Vorrücken gegen die russischen Einheiten stoßen die ukrainischen Kräfte auf weite Gebiete, in denen Panzerfallen und Minen deponiert wurden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Unterdessen wurden bei einem russischen Raketenangriff im Zentrum der Ukraine nach Angaben von Andrij Jermak, Stabschef des ukrainischen Präsidialamtes, mindestens zwei Menschen getötet. Fünf weitere Menschen seien bei dem Angriff auf den Ort Gogolewe in der Region Poltawa verletzt worden, schrieb er am Montag im Onlinedienst Telegram.