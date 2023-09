Diese Woche erhielten die Ukrainer nach langem Warten die ersten der von den USA versprochenen Abrams-Panzer. Ihre im Juni eingeleitete Gegenoffensive wird jedoch zu Fuß durchgeführt, wie der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes enthüllte.

„Leider findet der größte Teil unserer Offensive jetzt zu Fuß statt“, sagte Generalleutnant Kyrylo Budanow dem Wall Street Journal. „Im letzten Herbst, als die Russen ihre eigene Offensive vor allem in Bachmut durchführten, konnte man ein ähnliches Bild sehen. Auch hier war der Einsatz schwerer Panzer minimal, alle führten den Krieg zu Fuß. Ich glaube nicht, dass es jetzt anders sein wird.“

Drohnen spielen eine entscheidende Rolle im Schlachtfeld

Budanow sprach mit der Tageszeitung im Rahmen eines am Donnerstag veröffentlichten Artikels, der sich mit der „durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten technologischen Revolution“ befasst, wobei der Schwerpunkt auf dem Einsatz von Drohnen liegt.



Washington und seine Verbündeten hatten erwartet, dass die ukrainische Offensive durch Manöver mit kombinierten Waffen, bei denen große Gruppen von gepanzerten Fahrzeugen und Panzern eingesetzt werden, schnelle Durchbrüche erzielen würde, schreibt der Autor. Beamte in Kiew und in Washington sind besorgt, dass dies nicht mehr möglich sein könnte. „Die Tage der massiven gepanzerten Angriffe, bei denen viele Kilometer Boden auf einmal eingenommen wurden, wie wir es 2003 im Irak taten, sind vorbei, weil die Drohnen jetzt so effektiv sind“, sagte Bradley Crawford, ein amerikanischer Irak-Kriegsveteran, der jetzt als Privatmann ukrainische Truppen in der Nähe von Bachmut ausbildet.

Bundesverteidigungsministerium: „Wir haben viele Lektionen zu lernen“

Die Verbündeten der Ukraine verfolgen die Entwicklungen vor Ort und wägen ihre Optionen für weitere militärische Hilfe ab: „Wir haben viele Lektionen zu lernen. Eine davon ist, dass Quantität eine Qualität für sich ist“, sagte Generalmajor Christian Freuding, der Leiter der Ukraine-Operationen im Bundesverteidigungsministerium, dem Wall Street Journal. „Man braucht Zahlen, man braucht Truppenstärken. Im Westen haben wir unser Militär reduziert, wir haben unsere Bestände reduziert. Aber es kommt auf die Menge an, auf die Masse.“

Sein Kommentar spiegelt die Aussagen von Annalena Baerbock gegenüber CNN zu Beginn der Woche wider. Nach Übergabe der ersten US-Panzer vom Typ Abrams hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag zuversichtlich gezeigt, weitere lang erwünschte Militärhilfe zu erhalten. Die Ukraine hofft unter anderem auf Taurus-Marschflugkörper aus Deutschland. Bislang gibt es aus Berlin allerdings keine Zusage. Außenministerin Baerbock betonte, bevor eine Entscheidung getroffen werde, „müssen wir uns über jedes Detail im Klaren sein, wie es funktioniert und wer solche Raketen tatsächlich bedienen kann. Ja, das braucht Zeit. Ich habe volles Verständnis dafür, dass die Zeit in der Ukraine nicht reicht, aber wenn wir sie liefern, müssen sie funktionieren“.