Ukraine-Krieg: Kiew-Berater Podoljak prognostiziert Angriffe auf Moskau

Nach Angaben aus Kiew könnte es bald Angriffe auf Städte in Russland geben. Das geht aus einem YouTube-Interview von Mykhaylo Podoljak, einem Berater des Leiters des ukrainischen Präsidialamtes Andrij Jermak, hervor. Darin kündigt Podoljak an, dass in Zukunft auch Schläge gegen Moskau, St. Petersburg und Jekaterinburg erfolgen würden. Ein entsprechender Auszug aus dem Video-Interview wurde auch auf dem ukrainischen Telegram-Kanal StranaUkraine veröffentlicht.

Podoljak sagt in dem Interview: „Ich bestätige offiziell, dass eine interne Eskalation des Krieges in der Russischen Föderation unvermeidlich ist und es Angriffe auf verschiedene Ziele geben wird.“ Und weiter: „Warum, von wem und wofür – das ist eine andere Frage, und wir können darüber heute noch nicht diskutieren, da wir einen Mangel an Informationen haben.“

Podoljak betont weiter, dass die Ukraine Russland derzeit nicht angreife. Dennoch werde die Eskalation des Krieges in Russland unvermeidlich sein und „verwöhnte, faule Städte, die dachten, in einer anderen Realität zu leben, wie Moskau, St. Petersburg, Jekaterinburg, werden Anschläge erleben.“

Angriffe in russischer Grenzregion: Russland bestätigt 25 Tote

In der russischen Grenzregion Belgorod gibt es bereits immer wieder Angriffe auf Ortschaften und Infrastruktur, für die Moskau die ukrainische Armee verantwortlich macht. Auch die gleichnamige Hauptstadt der Region wurde mehrfach getroffen.

Bei derartigen Anschlägen sind nach Angaben des dortigen Gouverneurs seit Beginn der militärischen Intervention in der Ukraine 25 Menschen getötet worden. „Der Feind, die Ukraine, bombardiert friedliche Dörfer, wir haben 25 Tote und 96 Verletzte“, sagte Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow in einem am Dienstag im Staatsfernsehen ausgestrahlten Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Damit machten die russischen Behörden erstmals seit elf Monaten eine Angabe zu Opferzahlen in einer Region. Wie viele der Getöteten in dem nordöstlich der Ukraine gelegenen Gebiet Zivilisten und wie viele Soldaten waren, sagte der Gouverneur nicht. (mit dpa)