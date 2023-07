Gegenoffensive kommt voran: Kiew erzielt wichtige Geländegewinne

Russland gerät in der Ukraine immer mehr unter Druck. Das ukrainische Militär hat nach Ansicht von Experten in wenigen Wochen größere Erfolge zu verzeichnen als Russland in einem halben Jahr.

Ukrainische Soldaten auf einem T-64-Panzer an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut Alex Babenko/AP

Innerhalb von nur fünf Wochen sollen die ukrainischen Truppen so viel Gelände gewonnen haben, wie Russland in mehr als sechs Monaten erobert hatte. Das geht aus einer Analyse von US-Experten am Institut für Kriegsstudien (ISW) hervor. Demnach hat das ukrainische Militär inzwischen 253 Quadratkilometer Land zurückerobert.

Zum Vergleich: Russland hat nach Einschätzung der US-Experten während seiner am 1. Januar gestarteten Winteroffensive in sechs Monaten 282 Quadratkilometer erobern können, so das ISW. Das Institut verweist darauf, dass es eigene Daten verwendet, um die Bodengewinne beider Länder vergleichen zu können.

Russland hatte das Nachbarland am 24. Februar 2022 angegriffen. Seitdem wehrt sich die Ukraine gegen die Invasoren und wird dabei militärisch und finanziell von westlichen Staaten unterstützt. Die mit großen Erwartungen verknüpfte Gegenoffensive der Ukraine läuft seit Anfang Juni. Nach Einschätzung auch westlicher Militärbeobachter kommt sie nur langsam voran. Die jüngsten ISW-Zahlen legen aber nahe, dass sie trotz allem erfolgreicher verläuft als die russische Winteroffensive.