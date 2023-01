Weltuntergangs-Uhr steht auf 90 Sekunden vor Mitternacht

Die Menschheit befindet sich so nah an einer globalen Katastrophe wie nie zuvor. Dies meinen zumindest die US-Forscher des Berichtsblatts der Atomwissenschaftler. Jedes Jahr im Januar bewerten Experten aufs neue, wie nahe sich die Welt an einer drohenden Katastrophe befindet – und zeichnen dies an der symbolischen „Doomsday Clock“ – auf Deutsch „Weltuntergangs-Uhr“ ein. Mitternacht steht dabei für den unmittelbar bevorstehenden Weltuntergang.

In den vergangenen drei Jahren stand die Uhr unverändert auf 100 Sekunden vor Mitternacht. Nun wurde sie – erstmals in ihrer über 75-jährigen Geschichte – auf nur 90 Sekunden vor Mitternacht vorgestellt.

Doomsday Clock erstmals 1947 gestellt

Grund dafür sei vor allem der Krieg in der Ukraine, so die Wissenschaftler, die hinter dem Berichtsblatt stehen. Doch auch der Klimawandel spiele eine große Rolle. Ursprünglich ging es bei der Uhr um eine drohende atomare Katastrophe, in den vergangenen Jahren wurden auch die Klimakrise, Pandemien und weitere internationale Konflikte berücksichtigt.

Die „Doomsday Clock“ wurde erstmals im Jahr 1947 gestellt – damals auf sieben Minuten vor Mitternacht. Die Entscheidung trifft der Aufsichtsrat des Berichtsblattes, in dem sich zurzeit zehn Nobelpreisträger befinden. Am weitesten von Mitternacht entfernt war die Uhr im Jahr 1991 mit ganzen 17 Minuten vor zwölf.