Angriff auf Krim-Brücke: Ukraine zeigt Video von neuartiger Drohne „Sea Baby“

Nach den schweren Angriffen auf die Krim-Brücke, ein russisches Kriegsschiff und einen Öltanker, hat die Ukraine erstmals Details herausgegeben. Videoaufnahmen, die der ukrainische Geheimdienst (SBU) CNN zusendete, zeigen die eigens entwickelte Drohne „Sea Baby“ („Meeresbaby“). Sie wurde den Angaben zufolge für die Angriffe verwendet.

Bei dem Angriff auf die Krim-Brücke am 17. Juni wurde, laut russischen Stellen, die Fahrbahn beschädigt und zwei Passanten getötet. Die Brücke verbindet seit 2018 die annektierte Krim mit dem russischen Festland und hat daher neben ihrer strategischen Bedeutung auch eine Symbolwirkung.

Der ukrainische Chef des Sicherheitsdienstes,Vasyl Maliuk, räumte den Angriff gegenüber CNN nun erstmals offiziell ein. Mit einer neuartigen, experimentelle Drohne sei der Angriff verübt worden, dem sogenannten „Sea Baby“. Sie sei mit Beginn der Invasion Russlands entwickelt worden, so Maliuk gegenüber dem Sender.

Geheimdienst: Erfolgreiche Angriffe mit „Sea Baby“

Drohnen, die an der Wasseroberfläche schwimmen, seien eine einzigartige Erfindung des ukrainischen Geheimdienstes, sagte Maliuk. Keine private Firma sei beteiligt gewesen. „Mit diesen Drohnen haben wir kürzlich einen erfolgreichen Angriff auf die Krim-Brücke, das große Angriffsschiff Olengorskiy Gornyak und den SIG-Tanker durchgeführt.“

Der SIG-Tanker wurde laut Russlands Föderalem Dienst am 4. August von einer Drohne angegriffen, welche ein Loch in das Schiff sprengte. Laut der Ukraine soll das Schiff Treibstoff für die russische Armee geladen haben. Das Schiff lief mit Wasser voll und konnte vorerst nicht mehr bewegt werden. Am selben Tag wurde das Angriffsschiff Olengorskiy Gornyak von Drohnen angegriffen. Das Schiff soll so zum Sinken gebracht worden sein, wie ukrainische Medien berichteten.

Bilder von dem Angriff auf die Krim-Brücke: Eine Drohne steuert gegen einen Träger und explodiert. Ukrainischer Geheimdienst (SBU)

Die westlichen Partner seien zwar an den Operationen der Ukraine interessiert, sagte Maliuk, sie seien an dem Angriff aber in keinster Weise beteiligt gewesen. „Die Drohnen werden in einer unterirdischen Produktion auf dem Territorium der Ukraine hergestellt.“

Ukrainische Drohne steuert auf Kriegsschiff zu. Ukrainischer Geheimdienst (SBU)

Auf dem vom Geheimdienst veröffentlichten Video ist der Bildschirm des steuernden Drohnenpiloten zu sehen. Es zeigt, wie die Drohne auf dem Wasser, mit 850 Kilogramm Sprengstoff beladen, in einen Träger der Brücke schwimmt. Zwei weitere Videos des ukrainischen Geheimdienstes zeigen die Explosionen auf der Brücke, eine auf der Fahrbahn und eine weitere an den Zuggleisen.

Der ukrainische Geheimdienst plane viele Operationen, unter anderem im Schwarzen Meer, sagte Maliuk. „Ich verspreche, es wird spannend, besonders für unsere Feinde.“