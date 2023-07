Ukraine-Krieg: Luftangriffe auf Kiew kurz vor Beginn des Nato-Gipfels

Russland greift die ukrainische Hauptstadt Kiew am Dienstagmorgen aus der Luft an. Auch in anderen Teilen des Landes gibt es Luftalarm.

Russland hat nach ukrainischen Angaben am Dienstagmorgen nur wenige Stunden vor Beginn des Nato-Gipfels einen nächtlichen Luftangriff auf Kiew geflogen. „Der Feind hat Kiew zum zweiten Mal in diesem Monat aus der Luft angegriffen“, sagte Serhij Popko, ein Leiter der Kiewer Militärverwaltung auf Telegram.

Die ukrainischen Luftabwehrsysteme hätten alle iranischen Shahed-Drohnen abgeschossen, die Russland abgefeuert habe, bevor sie ihre Ziele erreicht hätten, sagte Popko. Um wie viele Drohnen es sich handelte, teilte das ukrainische Militär zunächst nicht mit. Auch zu möglichen Opfern gab es zunächst keine Angaben.

Nach Angaben des Innenministeriums wurden Wrackteile der Drohnen in der Region der ukrainischen Hauptstadt gefunden. Fenster und Anbauten von Häusern seien beschädigt worden.

Ukraine: Auch Odessa mit Angriffen überzogen

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurde nicht nur in Kiew, sondern auch in anderen Landesteilen Luftalarm ausgelöst. Auch die Hafenstadt Odessa wurde nach Angaben der örtlichen Verwaltung in der Nacht angegriffen. Die Luftverteidigung sei aktiviert worden, hieß es. Nähere Angaben machte die Verwaltung zunächst nicht. Luftalarm wurde auch in den Regionen Mykolajiw, Cherson, Kirowograd, Poltawa, Sumy und Charkiw gemeldet.

Der Gipfel in Vilnius, der am Dienstag beginnt, wird von den Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine dominiert sein. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird zu dem Gipfel erwartet.