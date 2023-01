Moskau: Russland übernimmt die Kontrolle über Soledar in der Ukraine

Seit Tagen tobt in der Ostukraine ein Kampf um die strategisch wichtige Stadt Soledar. Wiederholt behauptet Moskau, die Stadt nun zu kontrollieren.

Die Kleinstadt in Soledar

Die Kleinstadt in Soledar AP/Libkos

Die russischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die vollständige Kontrolle über die heftig umkämpfte Stadt Soledar im Osten der Ukraine übernommen. „Am Abend des 12. Januar wurde die Befreiung der Stadt Soledar abgeschlossen“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Freitag. Dieser Sieg sei „wichtig für weitere Offensivoperationen“ in der Region Donezk.

Die Ortschaft Soledar liegt etwa 15 Kilometer nordöstlich der Stadt Bachmut, die die russische Armee und die Söldnertruppe Wagner seit Monaten einzunehmen versuchen. Mit der Eroberung von Soledar beanspruchen die russischen Streitkräfte nach mehreren demütigenden Rückschlägen in den vergangenen Monaten einen ersten nennenswerten Sieg für sich.

Wagner-Truppe beanspruchte Einnahme Soledars für sich

Die vollständige Kontrolle über die Stadt ermögliche es, „die Nachschublinien der ukrainischen Streitkräfte, die sich in der Stadt (Bachmut) im Südwesten befinden, zu unterbrechen und dann die dort befindlichen ukrainischen Einheiten einzukesseln“ sagte Konaschenkow nun. Die Eroberung von Soledar sei durch „ständige Angriffe auf den Feind“ durch die russische Luftwaffe und Artillerie ermöglicht worden.

Er sagte auch, dass russische Fallschirmjäger „ein verstecktes Manöver“ durchgeführt hätten, indem sie aus einer „anderen Richtung“ die ukrainischen Truppen in Soledar angegriffen hätten. Dadurch seien „Höhen besetzt und die Stadt von Norden und Süden her blockiert“ worden. Die Nachrichtenagentur AFP konnte diese Aussagen bislang nicht aus unabhängiger Quelle bestätigen.

Zuvor hatte die russische Söldnertruppe Wagner, die in zunehmender Konkurrenz zur russischen Armee steht, die Eroberung von Soledar für sich in Anspruch genommen. Ihr Gründer Jewgeni Prigoschin gab dies am Mittwoch bekannt. Der Kreml hatte dies zunächst nicht bestätigt. Kiew dementierte die Einnahme.