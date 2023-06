Moskau spricht von Abwehr: Hat die ukrainische Gegenoffensive begonnen?

Ein ukrainischer Soldat an der Front in Donezk

Ein ukrainischer Soldat an der Front in Donezk AFP/Anatolii Stepanov

In der Ukraine gibt es weiter Unklarheit zum Stand der Gegenoffensive. Internationalen Medienberichten zufolge könnte das Manöver zur Befreiung der von Russland besetzten Gebiete im Südosten des Landes begonnen haben. Der Sender NBC News und die Washington Post berichteten am Donnerstag unter Berufung auf nicht namentlich genannte Militärvertreter, die Offensive habe begonnen.

Moskau gab an, dass russische Streitkräfte in der Nacht zum Donnerstag eine Offensive der ukrainischen Armee im Süden der Ukraine abgewehrt hätten. Die ukrainischen Kräfte seien nach zweistündigen Gefechten zurückgeschlagen worden, erklärte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Um 1.30 Uhr Ortszeit hätten die ukrainischen Truppen mit 1500 Soldaten und 150 gepanzerten Fahrzeugen in der Region Saporischschja versucht, „unsere Verteidigungslinien zu durchstoßen“, so Schoigu. Im Verlauf zweistündiger Gefechte sei der „Feind“ gestoppt worden und habe sich nach schweren Verlusten zurückgezogen.

„Die speziell für diesen Vorstoß formierten feindlichen Kräfte haben ihre Aufgabe nicht erfüllt“, erklärte der russische Verteidigungsminister weiter. Die ukrainische Seite habe 30 Panzer, elf Kampffahrzeuge sowie „bis zu 350 Mann“ verloren. Die Angaben Schoigus konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

Von ukrainischer Seite gibt es bislang keine offizielle Bestätigung für den in den letzten Tagen mehrfach – auch von westlichen Medien – gemeldeten Beginn einer Großoffensive. Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar teilte am Donnerstag auf Telegram immerhin mit, dass Kämpfe im südlichen Donbass-Gebiet nahe Wuhledar anhielten. „Im Gebiet Saporischschja führt der Feind im Gebiet Orechiw eine aktive Verteidigung“, schrieb sie zu den von russischer Seite erwähnten Kampfhandlungen lediglich.

Russian Sources have released Drone Images that reportedly show the Ukrainian Offensive yesterday near the City of Orikhiv in the Zaporizhzhia Region, in the Photos there appears to be at least 2 German-Produced Leopard 2 Tanks alongside a number of APCs including American M113… pic.twitter.com/V5e41pQY9A — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2023

Fotos sollen Leopard-2-Panzer an der Front in Saporischschja zeigen

Derweil kursieren in russischen Propaganda-Kanälen auf Telegram Fotos, die Leopard-2-Panzer im Einsatz an der Front in der Region Saporischschja zeigen sollen. Diese konnten zunächst ebensowenig verifiziert werden wie Berichte bekannter russischer Militärblogs über die angebliche Zerstörung von deutschen Leopard-Kampfpanzern.

Kiew spricht seit Monaten davon, eine große Gegenoffensive vorzubereiten, um die von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern, darunter auch die 2014 annektierte Halbinsel Krim. Nach Einschätzung von Beobachtern waren vermehrte „offensive Aktionen“ der ukrainischen Seite in den vergangenen Wochen entlang der Frontlinie die Vorboten dieser Gegenoffensive. Der Ablauf der Großoffensive ist allerdings streng geheim. Es gibt eine Informationssperre.

Überschwemmungen am Kachowka-Staudamm erstrecken sich über 600 Quadratkilometer

Derweil machte der Gouverneur der Region Cherson, Oleksandr Prokudin, am Donnerstag neue Angaben zum Ausmaß der Überschwemmungen nach der Teilzerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine. „600 Quadratkilometer der Region Cherson stehen unter Wasser, davon 32 Prozent am rechten Ufer und 68 Prozent am linken“, von Russland kontrollierten Ufer des Dnipro, erklärte er in Onlinemedien.

Der im russisch besetzten Gebiet der Region Cherson liegende Kachowka-Staudamm am Dnipro wurde in der Nacht zum Dienstag durch eine Explosion teilweise zerstört. Große Mengen Wasser traten aus und überfluteten weite Gebiete der Südukraine. Die Ukraine und Russland machen sich gegenseitig für die Explosion verantwortlich.

Nach Angaben der Verwaltung der Region wurden seit Dienstag auf ukrainischer Seite rund 2200 Menschen aus den Überschwemmungsgebieten evakuiert. Viele weitere Menschen seien auf eigene Faust geflohen. Auf der von der Ukraine kontrollierten Seite des Flusses wurden „insgesamt 20 Ortschaften und 2629 Häuser“ überflutet, wie die ukrainischen Rettungsdienste mitteilten. Mehr als 20.000 Menschen waren dem ukrainischen Energieministerium zufolge weiterhin ohne Strom.

Die Fluten überschwemmten zudem Teile der von der Ukraine kontrollierten Regionalhauptstadt Cherson. Der Wasserstand lag nach Angaben einer Mitarbeiterin des örtlichen Wetterdienstes bei 5,33 Metern über dem Normalwert.

Zu möglichen Todesopfern lagen weiterhin nur wenige Informationen vor. Fünf Menschen seien ertrunken, sagte der von Moskau eingesetzte Bürgermeister der Stadt Nowa Kachowka. Die Stadt liegt in unmittelbarer Nähe des Staudamms. Nach Angaben der russischen Besatzungsbehörden wurden auf der von Russland besetzten Seite mittlerweile 4500 Menschen evakuiert.

Experten: Russische Armee war auf Staudamm-Zerstörung nicht vorbereitet

Die russischen Truppen mussten durch die Zerstörung des Kachowka-Staudamms aus Sicht des Militärs in Kiew und von US-Experten Verluste hinnehmen. Die Besatzer seien nicht vorbereitet gewesen auf die Folgen der Sprengung des Staudamms und hätten deshalb Soldaten, Ausrüstung und Militärtechnik verloren, teilte der Generalstab in Kiew mit. Es gebe tote, verletzte und vermisste russische Soldaten. Auch Experten des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) stellten fest, dass durch die Fluten aus dem Stausee russische Verteidigungsstellungen in der Frontlinie vernichtet worden seien.

Trotz der Überflutungen dauerten die gegenseitigen Angriffe der Kriegsparteien am Donnerstag an. Der von Moskau eingesetzte Regionalgouverneur von Cherson, Wladimir Saldo, erklärte im Onlinedienst Telegram, zwei Menschen seien in einem Ort im von Russland kontrollierten Teil der Region an einer Evakuierungsstelle durch ukrainischen Beschuss getötet worden. Vom ukrainischen Innenministerium hieß es, durch russischen Beschuss auf das Zentrum der Stadt Cherson seien neun Menschen verletzt worden. Regionalgouverneur Prokudin zufolge ist auch ein deutscher Helfer unter ihnen.