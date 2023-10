Bei ukrainischen Drohnenangriffen und Artilleriebeschuss auf mehrere Regionen in Russland sind nach russischen Angaben mindestens drei Menschen verletzt worden. Am Sonntagmorgen hätten die ukrainischen Streitkräfte das Gebiet des Zentralmarktes in der Stadt Schebekino beschossen, erklärte der Gouverneur der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine, Wjatscheslaw Gladkow. Nach vorläufigen Informationen erlitten drei Menschen Verletzungen durch Splitter.

Der Gouverneur der Grenzregion Brjansk teilte mit, auch ein dort gelegenes Dorf sei Ziel von ukrainischem Beschuss geworden. Dabei seien Häuser und zwei Verwaltungsgebäude beschädigt worden. Opfer habe es aber keine gegeben.

Nach Angriffen auf russische Gebiete: Flugverkehr teilweise eingeschränkt

Zudem meldeten die russischen Behörden den Abschuss von fünf Drohnen über der Region Smolensk westlich von Moskau und einer weiteren über der Region Krasnodar an der Schwarzmeerküste. Der Flughafen der Schwarzmeerstadt Sotschi teilte mit, der Flugverkehr sei vorübergehend eingeschränkt und sechs Flüge umgeleitet worden. Auch die Krim-Brücke, die die von Moskau annektierte Halbinsel mit dem russischen Festland verbindet, wurde am Sonntag aus nicht genannten Gründen kurzzeitig geschlossen.

Vergangene Woche hatte Kiew das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte im Zentrum von Sewastopol beschossen. Die 2014 durch Russland annektierte Halbinsel Krim ist immer wieder Ziel von ukrainischen Angriffen, die sich zuletzt verstärkten.