Die russische Luftabwehr hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht zwei Drohnen über Moskau und der Region der Hauptstadt abgewehrt. „Heute Nacht schoss die Luftabwehr eine Drohne im Gebiet Moschaisky in der Region Moskau ab“, erklärte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin am Mittwoch im Onlinedienst Telegram.„Die zweite Drohne hat ein sich im Bau befindliches Gebäude in der Stadt getroffen“, fügte er hinzu.

Drei Zivilisten seien in dem Ort Lawy getötet worden, erklärte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Mittwoch im Onlinedienst Telegram. „Die ukrainischen Streitkräfte haben mit einer Drohne einen Sprengsatz abgeworfen, als Menschen auf der Straße waren.“

In einem Moskauer Geschäftsviertel sei eine „Explosion“ zu hören gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Kurz darauf sei Rauch über Gebäuden aufgestiegen.

Flugverkehr auf Moskauer Flughäfen eingestellt

Ein sich im Bau befindliches Gebäude in dem Stadtteil sei „leicht beschädigt“ worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Rettungsdienste. Der Flugverkehr auf drei Moskauer Flughäfen sei eingestellt worden, hieß es weiter.

Moskau und Kiew berichten regelmäßig von gegenseitigen Drohnenangriffen auf ihre Territorien, wobei die Angriffe auf russisches Gebiet zunehmen. Es ist bereits die sechste Nacht in Folge, in der Drohnenangriffe in der Hauptstadtregion gemeldet wurden.

Ukraine: Drohnenangriff auf Getreideinfrastruktur

Bei einem Drohnenangriff in der Nacht zum Mittwoch in der südukrainischen Region Odessa ist ukrainischen Angaben zufolge Getreideinfrastruktur beschädigt worden. „Es wurden Produktions- und Umschlagkomplexe getroffen“, erklärte der Regionalgouverneur Oleg Kiper im Onlinedienst Telegram. „Unter den beschädigten Objekten waren Getreidespeicher.“ Seinen Angaben zufolge gab es keine Opfer in der Zivilbevölkerung bei dem dreistündigen Angriff.

Die Luftverteidigungskräfte hätten bei der Attacke neun iranische Schahed-Angriffsdrohnen zerstört, teilte das ukrainische Militärkommando Süd mit. „Der Feind hat Getreidespeicher und einen Produktions- und Umschlagkomplex an der Donau ins Visier genommen.“ In einem Lagerhaus sei ein Feuer ausgebrochen, das den Angaben zufolge schnell eingedämmt wurde.

Moskau war im Juli aus dem von den Vereinten Nationen vermittelten Getreideabkommen ausgestiegen, das Kiew trotz des Kriegs die Ausfuhr von Getreide durch das Schwarze Meer ermöglicht hatte. Seit der Aufkündigung des Abkommens hatte Moskau Häfen in der Region Odessa angegriffen, die für das Getreideabkommen von zentraler Bedeutung waren.