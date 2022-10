Russische Raketenangriffe: Ukraine schränkt Stromversorgung weiter ein

Seit Wochen attackiert Moskau gezielt die Energieversorgung der Ukraine. Nun muss in weiteren Gebieten der Strom abgestellt werden.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew wurde der Strom zeitweise für mehrere Stunden abgestellt. imago/Zuma Wire

Nach erneuten russischen Angriffen auf die ukrainische Energie-Infrastruktur wird die Stromversorgung im Zentrum des Landes weiter eingeschränkt. Dies sei notwendig, um einen vollständigen Stromausfall in dem Gebiet zu verhindern, erklärte der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialbüros, Kyrylo Tymoschenko, am Donnerstag. Die Einschränkungen betreffen nach seinen Angaben die Regionen Tschernihiw, Tscherkassy, Schytomyr sowie die Hauptstadt Kiew und Umgebung.

Seit mehr als zwei Wochen bombardiert Russland das ukrainische Energienetz. Mindestens ein Drittel der Stromanlagen des Landes wurden dabei zerstört. In Kiew war bereits in den vergangenen Tagen in wechselnden Vierteln für mehrere Stunden der Strom abgestellt worden.

Der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko vermutete, dass die verstärkten Raketenangriffe Russlands auch mit den Energiesanktionen des Westens zu tun haben könnten. Stromexporte aus der Ukraine würden den europäischen Ländern dabei helfen, weniger russisches Gas und Kohle nutzen zu müssen.