Ukraine: Russen können sich per Hotline ergeben

Die ukrainischen Streitkräfte wollen mit ungewöhnlichen Methoden versuchen, die russischen Soldaten zum Kapitulieren zu bringen. In einem Video, das das ukrainische Militär auf Twitter postete, ist eine dieser neuen Strategien zu sehen. Der Spiegel berichtete darüber.

In dem inszenierten Video ist zu sehen, wie eine Drohne über mehrere Soldaten fliegt. Diese sehen das Flugobjekt und ergeben sich deutlich mit erhobenen Händen. Die ukrainischen Soldaten beobachten den Vorgang und können die Soldaten dann festnehmen.

Zudem richtete die ukrainische Regierung unter dem Namen „Ich will leben“ eine Hotline ein und erstellte eine Website. Auf der Website gibt die Ukraine an, rund um die Uhr erreichbar zu sein – auch über einen Telegram-Kanal. Soldaten, die sich ergeben, bekämen demnach drei Mahlzeiten am Tag, sowie das Recht mit ihrem Verwandten zu kommunizieren. Auch rechtliche Unterstützung, ärztliche Betreuung und die Einhaltung der Genfer Konventionen zur Behandlung von Kriegsgefangenen werden versprochen. Dem Spiegel zufolge wurde die Website in Russland mittlerweile geblockt.

Ob das Projekt tatsächlich Erfolg haben wird, ist noch unklar. Ukrainischen Angaben zufolge gibt es 4300 konkrete Interessenten, von denen einige bald bereit seien, sich zu ergeben.

Die russische Armee erlitt zuletzt schwere Verluste Im Gebiet Cherson im Süden der Ukraine. Der ukrainische Generalstab teilte am Dienstag in seinem Lagebericht mit, dass sich die Verluste bei den russischen Truppen „auf 500 Tote und Verletzte belaufen“. Russland sprach von deutlich weniger Todesopfern. Der Angriff sei bereits in der Silvesternacht erfolgt.