Evakuierung angelaufen: Automatische Waffen auf AKW Saporischschja installiert

Die Lage rund um das Atomkraftwerk (AKW) Saporischschja könnte eskalieren. Die Internationale Atomenergiebehörde zeigte sich angesichts befürchteter Kampfhandlungen nahe des Atomkraftwerks alarmiert – und auch die Betreibergesellschaft Energoatom ist tief besorgt. Besonders die von Russland angekündigte Evakuierung des Ortes könnte dramatisch enden.

„Die Besatzer bringen mehr Truppen und militärische Fahrzeuge auf das Gelände des Kernkraftwerks“, erklärte der Präsident der Betreibergesellschaft, Petro Kotin, gegenüber der Funke-Mediengruppe. Inzwischen hätten die russischen Besatzer auf den Dächern des Atomkraftwerks mehrere automatische Waffen installiert. Auch zahlreiche Landminen sollen im Umfeld des Kraftwerks ausgelegt worden sein. „Es gibt dort viele Tiere, Füchse, Wildschweine oder Hunde, deswegen kommt es immer wieder zu Explosionen, die zu Schäden führen.“, führt Kotin aus.

Evakuierung läuft wohl schleppend

Am Freitag hatte die russische Verwaltung mit der Evakuierung der frontnahen Ortschaften im Gebiet Saporischschja begonnen. Davon betroffen ist auch die Stadt Enerhodar, in der sich das Atomkraftwerk Saporischschja befindet. Verwaltungschef des von Moskau kontrollierten Teils von Saporischschja , Jewgeni Balizki, sprach von einer zeitweisen Umsiedlung der Bewohner zur Sicherheit der Bevölkerung. „Bislang läuft die Evakuierung nach meinen Informationen nicht besonders erfolgreich. Es sind nur wenige Menschen aus der Stadt herausgebracht worden“, so Kotin.