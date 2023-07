Ukraine-Krieg: Russische Luftangriffe auf Odessa in der Nacht

Die südukrainische Region Odessa am Schwarzen Meer ist in der Nacht zum Dienstag mit russischen Luftangriffen überzogen worden. Die ukrainische Luftverteidigung konnte sechs russische Kalibr-Marschflugkörper und 21 Kampfdrohnen abschießen, teilte das Kommando Süd der ukrainischen Armee am Morgen mit.

Dennoch hätten herabstürzende Trümmerteile und Druckwellen Schäden am Hafen von Odessa sowie an Privathäusern verursacht. Außerdem sei ein Bewohner verletzt worden. Auch in der angrenzenden Region Mykolajiw seien vier Drohnen abgewehrt worden.

Hafen von Odessa wichtig für die Ukraine

Russland führt seit fast 17 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Immer wieder Ziel von russischem Beschuss sind dabei auch die südlichen Regionen am Schwarzen Meer, die für die Ukraine aufgrund ihrer Hafeninfrastruktur von großer Bedeutung sind. Über den Hafen von Odessa etwa wurde in den vergangenen Monaten im Rahmen des sogenannten Getreide-Abkommens Nahrungsmittel ausgefahren. Am Montag hatte Russland die Vereinbarung unter internationaler Kritik für vorerst beendet erklärt.

Eigenen Angaben zufolge wehrte Russland einen ukrainischen Drohnenangriff auf die annektierte Halbinsel Krim ab. 17 Drohnen seien „zerstört“, elf weitere mit elektronischen Mitteln unschädlich gemacht worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag. Es habe keine Verletzten oder Schäden gegeben. Der von Russland eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, bestätigte die Angaben im Online-Dienst Telegram. Unabhängig überprüfen ließ sich das nicht.

Am Montag war die einzige Brücke zwischen Russland und der Krim mit Marinedrohnen attackiert worden. Ukrainische Geheimdienstkreise bekannten sich gegenüber der Nachrichtenagentur AFP zu dem Angriff, bei dem nach russischen Angaben zwei Zivilisten starben. Die Brücke hat eine wichtige Rolle für den Transport russischer Truppen in die Ukraine.