Ukraine-Krieg: Russischer Kampfjet fängt Drohne der US-Luftwaffe ab

Russland hat nach eigenen Angaben durch die Entsendung eines Kampfjets eine Aufklärungsdrohne der US-Luftwaffe daran gehindert, über dem Schwarzen Meer in seinen Luftraum einzudringen. „Als sich das russische Kampfflugzeug näherte, machte die ausländische Aufklärungsdrohne eine Kehrtwende und entfernte sich von der Staatsgrenze der Russischen Föderation“, teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mit.

Am Dienstag hatte Moskau einen ähnlichen Vorfall gemeldet. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden in diesem Fall zwei Kampfjets entsandt, um zwei Drohnen über dem Schwarzen Meer abzufangen. Moskau machte keine Angaben dazu, aus welchem Land diese Drohnen stammten.