Jahrestag der Annexion: Putin überraschend auf der Krim eingetroffen (Video)

Der russische Präsident Wladimir Putin ist am Samstag zu einem Besuch auf der Krim eingetroffen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf russische Staatsmedien. Der russische Staatschef stattete der Hafenstadt Sebastopol, dem Heimathafen der russischen Schwarzmeerflotte, einen unangekündigten Besuch ab, wie das russische Fernsehen am Samstag meldete. Dort besuchte er in Begleitung des örtlichen Gouverneurs Michail Raswoschajew eine Kunstschule, wie Bilder des Fernsehsenders Rossia-1 zeigten.

Anlass von Putins Besuch ist der neunte Jahrestag der Annexion der Halbinsel durch Russland von der Ukraine. International wird die Annexion als Völkerrechtsbruch verurteilt.

„Unser Präsident Wladimir Wladimirowitsch weiß, wie man überrascht. Im wahrsten Sinne des Wortes“, erklärte Raswoschajew im Onlinedienst Telegram. Eigentlich habe Putin per Videokonferenz an der Einweihung der Kunstschule für Kinder teilnehmen wollen. „Aber Wladimir Wladimirowitsch ist persönlich gekommen. Am Steuer. Weil er an so einem historischen Tag wie heute immer bei Sebastopol und seiner Bevölkerung ist.“

Vladimir Putin has arrived to 🇷🇺 -occupied Crimea to celebrate “the Day of the reunification of Crimea with Russia.”



You know, if Ukraine 🇺🇦 had long range weapons, we could all be celebrating “the Day of Vladimir Putin’s Unification with Eternal Sleep.” pic.twitter.com/CHxgDX8frZ — Jason Jay Smart (@officejjsmart) March 18, 2023

Der Besuch des russischen Präsidenten kommt einen Tag nachdem der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag (IStGH) einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hat. Der Kreml sieht die Entscheidung als „unbedeutend“ an. „Heute, am 17. März 2023, hat die Vorverfahrenskammer II des Internationalen Strafgerichtshofs im Zusammenhang mit der Lage in der Ukraine Haftbefehle gegen zwei Personen erlassen: Herrn Wladimir Wladimirowitsch Putin und Frau Maria Aleksejewna Lwowa-Belowa“, hieß es in der Pressemitteilung des Gerichtshofs.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Haftbefehl gegen den russischen Staatschef als eine „historische Entscheidung“ des Internationalen Strafgerichtshofs gelobt.

Festveranstaltungen auf der Krim zum Jahrestag der Annexion

Zum neunten Jahrestag der russischen Krim-Annexion haben landesweit Festveranstaltungen begonnen. „Heute sagen wir unserem Präsidenten für seine Entscheidung Danke, den Krim-Bewohnern für ihre Geschlossenheit und ihren Willen und allen Russen dafür, dass sie uns damals unterstützt haben“, schrieb der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, am Samstag auf seinem Telegram-Kanal. Besonders rege sind die Aktivitäten auf der Halbinsel selbst. Dort startete eine patriotisch aufgeladene Auto- und Motorrad-Rallye mit dem kremlnahen Biker-Clubs „Nachtwölfe“.

Uniformierte Jugendliche marschieren in Jalta anlässlich einer Aktion zum neunten Jahrestag der Krim-Annexion an einem Bild des russischen Präsidenten Wladimir Putin vorbei. AP/Uncredited

Daneben sind auf der Halbinsel eine Reihe von patriotischen Konzerten geplant. In der russischen Hauptstadt Moskau wurden im Stadtzentrum zwei Jahrmärkte zu dem Thema „Wiedervereinigung“ aufgebaut. Das alljährliche Großkonzert im Moskauer Luschniki-Stadion, an dem sonst auch Kremlchef Wladimir Putin teilnahm, wurde aber in diesem Jahr abgesagt. Eine offizielle Begründung gibt es nicht. In den Medien mehrten sich Spekulationen über Angst vor einem Terroranschlag.

Die kremlnahe Tageszeitung Iswestija veröffentlichte zum Jahrestag eine Umfrage, wonach 86 Prozent der Russen die Annexion der Krim weiter befürworten. Russland entriss der Ukraine die Halbinsel 2014. International wird die Annexion als Völkerrechtsbruch verurteilt. (mit dpa/AFP)