Heftige Angriffe erwartet: Pro-russische Verwaltung räumt Cherson

Die russischen Kräfte rechnen in der besetzten Stadt Cherson mit einer massiven ukrainischen Gegenoffensive. Auch Zivilisten werden evakuiert.

Russische Soldaten in der Region Cherson. imago/Ivan Rodionov

Die pro-russische Verwaltung zieht sich nach eigenen Angaben vollständig aus der südukrainischen Stadt Cherson zurück. Der pro-russische Verwaltungschef der Region Cherson, Wladimir Saldo, sagte am Mittwoch dem russischen Sender Rossija 24: „Ab heute werden alle Regierungsstrukturen der Stadt, die zivile und militärische Verwaltung, alle Ministerien, an das linke Flussufer (des Dnipro) verlegt“. Die russische Armee werde aber in der Stadt gegen die vorrückenden ukrainischen Truppen kämpfen „bis zum Tod“.

Angesichts der vorrückenden Truppen hat in der von Russland besetzten Stadt auch die Evakuierung von Zivilisten begonnen. Einwohner von Cherson würden ebenfalls vom rechten an das linke Ufer des Dnipro gebracht, gab die pro-russische Verwaltung der Stadt Oleschky im Internet bekannt. Staatliche russische Medien zeigten Bilder, wie Menschen mit Fähren über den Fluss auf die andere Seite gebracht wurden.

Der neue Kommandeur der russischen Ukraine-Offensive hatte die Lage vor Ort zuvor als „angespannt“ bezeichnet. „Die Lage im Gebiet der militärischen Spezialoperation kann als angespannt bezeichnet werden“, sagte General Sergej Surowikin, der seit zehn Tagen für den Einsatz verantwortlich ist, am Dienstag dem russischen Staatssender Rossija 24. „Der Feind gibt seine Versuche, die Stellungen der russischen Truppen anzugreifen, nicht auf.“

Das ukrainische „Regime“ versuche, „unsere Verteidigung zu durchbrechen“, indem es „alle seine Reserven“ für die Gegenoffensive sammele, sagte Surowikin.

Kommandeur: „Schließen eine sehr schwierige Entscheidungsfindung nicht aus.“

Surowikin sprach von ukrainischen Angriffen auf zivile Infrastruktur, die „eine direkte Bedrohung des Lebens der Bewohner“ darstellten. Es bestehe die „Notwendigkeit, so viele Leben der Zivilbevölkerung und des russischen Militärs wie möglich zu schützen“. Ohne weitere Erläuterung fügte er hinzu: „Wir schließen eine sehr schwierige Entscheidungsfindung nicht aus.“

Die Stadt Cherson, die in der Nähe der von Moskau annektierten Halbinsel Krim liegt, war die erste größere ukrainische Stadt, die nach dem Beginn der Offensive am 24. Februar von russischen Streitkräften eingenommen wurde. Ende September annektierte Moskau das Gebiet im Süden der Ukraine. Seit einigen Wochen ist es Ziel einer Gegenoffensive der ukrainischen Armee, die immer weiter vorrücken konnte.