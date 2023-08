Russland hat eigenen Angaben zufolge erneut einen ukrainischen Drohnenangriff auf das eigene Staatsgebiet abgewehrt. In der knapp 200 Kilometer südwestlich von Moskau gelegenen Region Kaluga habe die Luftabwehr eine Drohne abgeschossen, erklärte der Gouverneur von Kaluga, Wjatscheslaw Schapscha, in der Nacht auf Montag im Online-Dienst Telegram. Bei dem Vorfall im Distrikt Fersikowo seien „weder Menschen noch Infrastruktur“ zu Schaden gekommen.

Über der Region Kaluga hatten russische Behörden eigenen Angaben zufolge bereits am 3. August sieben ukrainische Drohnen abgeschossen. In den vergangenen Wochen hatten die ukrainischen Drohnenangriffe auf russisches Gebiet, insbesondere auf die Hauptstadt Moskau, zugenommen. Sonntag hatte der Bürgermeister von Moskau, Sergej Sobjanin, den Abschuss einer ukrainischen Drohne vermeldet. In der vergangenen Woche hatten ukrainische Drohnen mehrfach Moskau getroffen, ein Hochhaus im Geschäftsviertel Moskau City war zweimal binnen weniger Tage getroffen worden.

Ukraine-Krieg: Krim-Brücken wurden wohl abermals getroffen

Auch die von Russland annektierte Halbinsel Krim wurde zuletzt mehrfach von ukrainischen Drohnen getroffen. Die russischen Besatzungsbehörden meldeten am Sonntag Treffer und Beschädigungen der Autobrücken von Tschonhar und bei Henitschesk.