Ukraine-Krieg: Russland will Abrams-Panzer der USA zerstören

Die USA werden Kampfpanzer vom Typ Abrams an die Ukraine liefern. Anatoli Antonow, der russische Botschafter in den USA, kündigt deren Vernichtung an.

Der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, hat angekündigt, dass amerikanische Kampfpanzer vom Typ Abrams zerstört werden, sollten sie in die Ukraine geliefert werden. Deutschland und die USA hatten am Mittwoch grünes Licht für eine Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine gegeben. Nach langem Ringen werden nun Leopard-2-Panzer in das angegriffene Land geschickt.

Russland geht dieser Schritt Medienberichten aus den USA zufolge offenbar zu weit. „Wenn eine Entscheidung getroffen wird, M1-Abrams nach Kiew zu verlegen, werden amerikanische Panzer ohne Zweifel wie alle anderen Proben von Nato-Militärausrüstung zerstört“, wird Antonow vom Nachrichtenportal Newsweek zitiert. Eine Lieferung würde eine Eskalation bedeuten.