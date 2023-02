Ukraine-Krieg: Schweden will Leopard-Panzer und Hawk-Raketen liefern

Schweden hat die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern und Luftabwehrsystemen an die Ukraine angekündigt. „Wir haben entschieden, Leopard-2-Panzer an die Ukraine zu liefern“, sagte Ministerpräsident Ulf Kristersson am Freitag zum Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine. Er fügte hinzu, auch Luftabwehrsysteme vom Typ Hawk und Iris-T würden geliefert. Verteidigungsminister Pal Jonson sagte, es handele sich um „etwa zehn“ Panzer des Modells Leopard 2A5.

Da das Modell dem von Deutschland eingesetzten Panzer ähnlich sei, könnte Schweden die Panzer als Teil eines von Deutschland koordinierten Bataillons in die Ukraine entsenden, sagte Jonson. Im März soll die Bundeswehr der ukrainischen Armee 14 moderne Leopard-2-Kampfpanzer vom Typ A6 übergeben.

Olaf Scholz wirbt für weitere Leopard-Lieferungen

Bei der Ankündigung ihrer Panzer-Lieferung hatte die Bundesregierung eigentlich das Ziel verkündet, der Ukraine zusammen mit Partnerländern ein Bataillon des modernen Leopard-2-Typs A6 zu Verfügung zu stellen, das wären 31 Panzer. Zunächst kamen aber nur 17 Panzer zusammen, nachdem als einziges Land Portugal drei weitere Leopard dieses Typs zugesagt hatte. Die Bundesregierung hatte zuletzt verstärkt bei Partnerländern auf eine Lieferung von Leopard-Panzern gedrängt.

Die Ankündigung Schwedens erfolgte einen Tag nachdem Finnland bekannt gegeben hatte, drei Leopard-2-Minenräum-Panzer zu liefern. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte kürzlich alle Verbündeten, die über Kampfpanzer verfügen, aufgefordert, diese jetzt in die Ukraine zu schicken. Die Bundesregierung hatte Ende Januar die Lieferung von Leopard-Panzern aus deutscher Produktion durch andere Staaten genehmigt.

Am Freitag hatte zudem Warschau verkündet, dass eine erste Lieferung von Leopard-Panzern aus Polen bereits in der Ukraine eingetroffen sei.