Bei einem russischen Bombardement eines Marktes im Osten der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben am Mittwoch mindestens 16 Menschen getötet worden. Zudem habe es Verletzte gegeben, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj in Onlinenetzwerken mit. Bei dem Artillerieangriff in der Stadt Kostjantyniwka in der Region Donezk seien neben dem Markt auch Geschäfte getroffen worden, die Zahl der Opfer könne noch steigen.

Unter den Verletzten sei auch mindestens ein Kind, teilte Ministerpräsident Denys Schmyhal am Mittwoch auf Telegram mit.

Heute - mitten am Tag - beschoss russland die Stadt Kostjantyniwka in der Region Donetsk. Es traf einen Markt. Bislang ist bekannt, dass 16 Menschen gestorben und zahlreiche weitere verletzt wurden.

